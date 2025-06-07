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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В Волгоградской области скончался 14-летний водитель мотоцикла

В Волгоградской области скончался 14-летний водитель мотоцикла ⚡️⚡️⚡️ Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 7 июня в 00:45 напротив дома №2 пер.

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