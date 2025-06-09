Компьютер с 32 и 48 ГБ ОЗУ сравнили в самых «тяжёлых» играх

Indiana Jones запускалась с максимальным пресетом, RTX Off, FSR Off. Разрешение было 1440р. Разогнанные варианты с 32 и 48 ГБ здесь показали себя одинаково: 75 к/с против 73 к/с в среднем у 32 ГБ без разгона.
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