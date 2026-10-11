Инновационный препарат против меланомы начнут производить в ОЭЗ «Технополис Москва»

На фармацевтическом заводе в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» организуют выпуск готовой лекарственной формы инновационного отечественного препарата для лечения меланомы.
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