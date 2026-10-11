МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

129 подписчиков

Инновационный препарат против меланомы начнут производить в ОЭЗ «Технополис Москва»

Инновационный препарат против меланомы начнут производить в ОЭЗ «Технополис Москва»

На фармацевтическом заводе в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» организуют выпуск готовой лекарственной формы инновационного отечественного препарата для лечения меланомы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым