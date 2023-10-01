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Шольц выступает за ужесточение контроля на границах ЕС из-за увеличившегося потока беженцев

Шольц выступает за ужесточение контроля на границах ЕС из-за увеличившегося потока беженцев

Олаф Шольц настаивает на контроле границ ЕС из-за увеличившегося потока беженцев в ГерманиюОлаф Шольц, канцлер Германии, выразил требование ужесточения контроля на границах Европейского союза из-за роста числа беженцев, попадающих в ФРГ.

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