Шольц выступает за ужесточение контроля на границах ЕС из-за увеличившегося потока беженцев

Олаф Шольц настаивает на контроле границ ЕС из-за увеличившегося потока беженцев в ГерманиюОлаф Шольц, канцлер Германии, выразил требование ужесточения контроля на границах Европейского союза из-за роста числа беженцев, попадающих в ФРГ.
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