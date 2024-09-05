В парке "Зарядье" представили проект, посвященный грандиозным объектам столицы

За последнее десятилетие Москва вошла в число самых быстроразвивающихся городов мира, начав догонять и даже обгонять признанные мировые центры по скорости и качеству градостроительного, урбанистического, транспортного и социального роста.
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