Как стало известно, “незаменимый” и “ценнейший” иностранный специалист из Азербайджана Натиг Джафар оглы Гусейнов с 2022 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
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Можно предположить, что честный полицейский не взял 100 000, а судьи взяли - вот итог таких разбирательств.
Давайте вообще освобождать от ответственности всех, у кого мама инвалид 2 группы и папа с больной печенью.
Ну, судей у нас в стране, утверждает в должности президент. Делайте выводы! Если бы судили русского Ваньку, судебное решение было бы, куда как серьёзней, делайте выводы о власти в России...
ЭТО НЕ ГУМАННЫЙ --А ВЗЯТОЧНЫЙ СУД это просто судебный беспредел и НИКОГО НЕ ПОСАДИЛИ не государство а какой-то колхоз
Да ещё наверняка один и тот же судья. Господин Краснов! Вы в курсе действий Ваших коллег? И каково же Ваше мнение?
Эту судейскую ОПГ пора сажать.
Ждём ,когда этот оглы кого то прикончит.
деньги не пахнут...