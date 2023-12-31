Варшавский гонор

Помните, как в прошлом году власти Польши изо всех сил лепили себе образ главного военного гегемона Европы? Источник фото: РИА Новости Варшава объявляла о беспрецедентных по своим масштабам закупках вооружений.
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