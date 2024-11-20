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Рустам Минниханов прибыл в провинцию Сычуань КНР

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Чэнду, провинция  Сычуань, Китай. В рамках однодневного визита у него запланировано посещение ряда компаний, знакомство с проектами развития городских территорий, а также официальные встречи.

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