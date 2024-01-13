Официальное открытие фестиваля состоится сегодня в 12:00 в парке «Сестрорецкий».Сегодня, 13 января, в подмосковном Клину пройдет семейный фестиваль «Выходи гулять!», официальное открытие состоится в 12:00 в амфитеатре парка «Сестрорецкий», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.