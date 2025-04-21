Будет тяжело. Но по-другому никак: Шойгу не был готов к такому броску, Белоусов дожмёт

Одесса отходит на второй план, ведь в состав России норовит войти новый регион. Успешное продвижение наших войск на Курском направлении создаёт предпосылки для того, чтобы войска шли и дальше, прямо на Сумы.
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