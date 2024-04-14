Иран нанес массированный удар по Израилю: подробности

Ночью Иран начал массированную атаку на Израиль с помощью крылатых ракет и беспилотников. Что известно к текущему часу? В течение почти пяти часов Иран проводил серию ударов по территории Израиля, и лишь к шести утра по МСК атаки пошли на спад.