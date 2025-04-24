В России предложили ввести бесплатную программу восстановления женщин после родов. С такой инициативой к председателю Комитета Госдумы по охране здоровья обратилась детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец.
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