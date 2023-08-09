Вопрос: Засчитываются ли в стаж для назначения пенсии в Беларуси периоды работы в Латвии?Ответ: Согласно статье 8 Договора между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой о сотрудничестве в области социального обеспечения от 29 февраля 2008 г.