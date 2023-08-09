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Засчитываются ли в стаж для назначения пенсии в Беларуси периоды работы в Латвии?

Засчитываются ли в стаж для назначения пенсии в Беларуси периоды работы в Латвии?

Вопрос: Засчитываются ли в стаж для назначения пенсии в Беларуси периоды работы в Латвии?Ответ: Согласно статье 8 Договора между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой о сотрудничестве в области социального обеспечения от 29 февраля 2008 г.

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