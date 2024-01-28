Нападение на журналистку «Известий» связали со страхом блогера перед ФНС

Нападение на журналистку Наталию Графчикову на семинаре блогера Инны Тлиашиновой в Химках может быть связано с опасением организаторов встречи перед Федеральной налоговой службой (ФНС) РФ, сообщают «Известия».
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