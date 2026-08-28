Что говорят на Западе о российском аналоге Starlink: «окно возможностей» для терминалов Илона Маска стремительно сужается

Что говорят на Западе о российском аналоге Starlink: «окно возможностей» для терминалов Илона Маска стремительно сужаетсяСитуация на поле боя обретает новое технологическое измерение: российские комплексы радиоэлектронной борьбы всё увереннее подавляют спутниковую сеть Starlink, которая стала фактически основным средством связи для украинских подразделений.