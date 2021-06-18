Я тот самый человек, у которого всё через… всё не так

Если и есть на этой планете человек, у которого всё происходит не так, как у остальных, то это я. Уверяю, что если бы в словарях рядом со значениями слов вешали фотки, то моё самодовольное лицо расположилось бы как раз под словом "антагонист".
Если и есть на этой планете человек, у которого всё происходит не так, как у остальных, то это я. Уверяю, что если бы в словарях рядом со значениями слов вешали фотки, то моё самодовольное лицо расположилось бы как раз под словом "антагонист".
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