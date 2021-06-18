Мужские забавы

62 111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Я тот самый человек, у которого всё через… всё не так

Я тот самый человек, у которого всё через… всё не так

Если и есть на этой планете человек, у которого всё происходит не так, как у остальных, то это я. Уверяю, что если бы в словарях рядом со значениями слов вешали фотки, то моё самодовольное лицо расположилось бы как раз под словом "антагонист".

Вернуться к статье
11
Обсудить
Анна Эржибова
Нормальный человек,скорее в вас плюсов больше чем минусов :)кто-то даже замки не умеют поменять починить кран и т.д.;)

Картина дня

наверх