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Нарколог Литков предупредил об опасности жирной пищи при похмелье

Нарколог Литков предупредил об опасности жирной пищи при похмелье

Нарколог-психиатр клиники «АлкоСпас» Сергей Литков заявил «Газете.Ru» , что при похмелье не стоит налегать на жирную пищу.

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