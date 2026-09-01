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Новости Тамбова

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Житель Жердевского округа осуждён за пьяную езду на скутере

Житель Жердевского округа осуждён за пьяную езду на скутере

Перед судом предстал житель Жердевского округа. Мужчина обвинялся в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

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