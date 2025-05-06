Китайские товары заполонили Европу: власти ЕС обеспокоены экономическим благополучием

Каждую ночь из Китая в Европу прилетают сотни самолётов для выгрузки миллионов заказов.Онлайн-платформы по доставке дешёвых китайских товаров набирают большую популярность в Европе и власти Евросоюза обеспокоены экономическим благополучием стран.
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