Китайские товары заполонили Европу: власти ЕС обеспокоены экономическим благополучием

Каждую ночь из Китая в Европу прилетают сотни самолётов для выгрузки миллионов заказов.Онлайн-платформы по доставке дешёвых китайских товаров набирают большую популярность в Европе и власти Евросоюза обеспокоены экономическим благополучием стран.