Обзор рынков от Банки.ру: в ходе сессии доллар может отступить ниже 68 рублей

По итогам понедельника ситуация на мировых рынках практически не изменилась. На фоне пониженной активности игроков, связанной с выходным в США, индекс MSCI World удержал позиции у уровней закрытия предыдущей недели, а индекс MSCI EM прибавил 0,1%.
По итогам понедельника ситуация на мировых рынках практически не изменилась. На фоне пониженной активности игроков, связанной с выходным в США, индекс MSCI World удержал позиции у уровней закрытия предыдущей недели, а индекс MSCI EM прибавил 0,1%.
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