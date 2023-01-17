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Обзор рынков от Банки.ру: в ходе сессии доллар может отступить ниже 68 рублей

По итогам понедельника ситуация на мировых рынках практически не изменилась. На фоне пониженной активности игроков, связанной с выходным в США, индекс MSCI World удержал позиции у уровней закрытия предыдущей недели, а индекс MSCI EM прибавил 0,1%.

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