Шокирующее настоящее преступление: Тревожное дело Марка Гудо

Дело Марка Гудо началось не с крика и не с дымящегося пистолета — оно началось с одинокой фермы в Индиане, тихого вдовца и пола в сарае, под которым скрывался ужас, о котором вскоре заговорила вся страна.
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