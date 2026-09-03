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Шокирующее настоящее преступление: Тревожное дело Марка Гудо

Шокирующее настоящее преступление: Тревожное дело Марка Гудо

Дело Марка Гудо началось не с крика и не с дымящегося пистолета — оно началось с одинокой фермы в Индиане, тихого вдовца и пола в сарае, под которым скрывался ужас, о котором вскоре заговорила вся страна.

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