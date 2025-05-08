Белоусов и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и главы иностранных делегаций возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.