vostokmedia

269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Что за глупый заголовок!!!Мальчик «стал» де...
  • наталия рэббит
    Подкармливать нужно, но в определенных местах. Если не подкармливать, это значит обречь собак и кощек на мучительную ...Кинолог из Владив...
  • Александр Дементьев
    "И какую бы ещё шкуру содрать с граждан". Гос.ворьё постоянно изыскивает способы пополнения гос.общака для того, чтоб...Россиян предупред...

Оформляем пособия на детей: что делать от «а» до «я»

Оформляем пособия на детей: что делать от «а» до «я»

Вообще логичнее всего пойти в МФЦ. Там вам не только точно скажут, на какие формы поддержки может рассчитывать конкретно ваша семья или вы и ваш ребенок, но и досконально объяснят, какие документы от вас требуются, а затем помогут всё оформить.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх