Оформляем пособия на детей: что делать от «а» до «я»

Вообще логичнее всего пойти в МФЦ. Там вам не только точно скажут, на какие формы поддержки может рассчитывать конкретно ваша семья или вы и ваш ребенок, но и досконально объяснят, какие документы от вас требуются, а затем помогут всё оформить.