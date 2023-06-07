Пора задуматься: жители Самарской области массово требуют закрыть “разливайки”Так, в социальных сетях, на фоне сообщений о количестве пострадавших, пользователи начали выступать с требованиями о закрытии так называемых “разливаек” и “пивнушек”.
Пора задуматься: жители Самарской области массово требуют закрыть “разливайки”Так, в социальных сетях, на фоне сообщений о количестве пострадавших, пользователи начали выступать с требованиями о закрытии так называемых “разливаек” и “пивнушек”.
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