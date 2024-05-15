"Оборонять больше некем, мы на грани!" Северные клещи РФ под Харьковом захлопываются

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Комментарии
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Павел Овсянников
Добивайте эту хохляцкую сволочь.
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2 час.
Karmadon
Зеля капут!
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2 час.
Владимир Буевич
Гитлеровцы даже в 1945-м втирали всем и вся что их победа не за горами. Так что верить тому что вещают наследники Геббельса дело неблагодарное.
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42 мин.

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