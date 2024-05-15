"Оборонять больше некем, мы на грани!" Северные клещи РФ под Харьковом захлопываются

"Ситуация на грани и близка к критической. Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет, атаки России на Харьковщине направлены на то, чтобы истощить и без того слабые резервы Украины и посеять панику.
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