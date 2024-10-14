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Медведев считает, что Соболев сможет выйти в «Зените» на уровень выше спартаковского

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев на мероприятии, посвященном подписанию соглашения между крупнейшим федеральным гостиничным оператором Cosmos Hotel Group и футбольным клубом «Зенит», высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

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