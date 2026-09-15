Россия призвала ОБСЕ объективно оценивать удары ВСУ по гражданским объектам

Российская сторона обратилась к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с призывом объективно и честно оценивать удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам, а также преступления, совершаемые киевским режимом против мирного населения.