Хакеры взломали и украли Telegram-бот приложения Минобороны Украины

Специалист по кибербезопасности Константин Корсун и Госслужба специальной связи Украины сообщили, что на Украине хакеры взломали Telegram-бот приложения Министерства обороны, а затем использовали его для рассылки вредоносной программы, которая похищала данные пользователей.
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