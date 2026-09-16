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Владелец НЕпросто PR Юрий Нестеренко стал лучшим PR-специалистом 2026 года

Владелец НЕпросто PR Юрий Нестеренко стал лучшим PR-специалистом 2026 года

Владелец коммуникационного агентства НЕпросто PR Юрий Нестеренко стал победителем профессиональной премии Rassvet.

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