«Не лезу в шкуру Генштаба, но»: Прорыв обороны Курской области. Военкор Сладков указал на неприятный просчёт

Прорыв обороны Курской области совершили сегодня украинские боевики. Военкор Александр Сладков указал на неприятный просчёт: "Не лезу в шкуру Генштаба, но мне кажется, что давно должны были сделать мы, сделали они, опередили нас".
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