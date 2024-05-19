Курский «Авангард» уступает «Текстильщику» после первого тайма

На 4-й минуте Алексей Скворцов взялся исполнить пенальти, но его удар отразил Расул Мицаев. От руки вратаря мяч угодил в перекладину и выскочил в поле, а первым на добивании оказался Скворцов, который добил его уже в полупустые ворота – 1:0.