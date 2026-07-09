Эндокринолог Гуреева назвала 3 группы продуктов, которые серьезно повышают риск диабета

Определенные продукты, от сосисок до печенья, могут сделать вас предрасположенными к диабету 2 типа. Неправильное питание и образ жизни могут заложить основу для диабета 2 типа, который характеризуется высоким уровнем сахара в крови.
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