Тюнеры из ателье Van Lab нашли способ превращать любой кроссовер в кемпер

Для любителей активного отдыха на природе специализированные ателье выпускают самые настоящие дома на колёсах, созданные на базе коммерческих моделей, а для тех, кто не готов на столь радикальные шаги, различные фирмы выпускают аксессуары для адаптации автомобилей под путешествия.