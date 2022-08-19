Никто в стране не знает сумму долгов россиян за ЖКХ В ЖКХ все абсолютно непрозрачно. Депутаты Госдумы и эксперты заявили, что в России не работает система, с помощью которой можно было бы отслеживать взаимоотношения между продавцами коммунальных услуг и потребителями.