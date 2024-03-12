Минтранс запросил у правительства 295 млрд рублей на выкуп иностранных самолетов

Министерство транспорта обратилось в правительство с предложением выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) еще 295 миллиардов рублей на переоформление иностранных самолетов в собственность России.
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