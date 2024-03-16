Внучка Грейс Келли бросила мужа и завела любовника

Шарлотта уже забыла Димитрия. Шарлотта Казираги бросила своего мужа Димитрия LEGION-MEDIA37-летняя Шарлотта Казираги — племянница монакского князя Альбера и дочка его сестры принцессы Каролины — всегда слыла независимой особой.
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