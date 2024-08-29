Украина атаковала Крым, Брянск и Курск: главное за сутки

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. Украинские войска атаковали несколько российских регионов, основателя Telegram Павла Дурова отпустили из-под стражи во Франции, подразделения ВС РФ отразили налет дронов ВСУ на Кинбурнскую косу.
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