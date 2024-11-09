Путин выразил соболезнования властям Пакистана после теракта в Кветте

Соцсети Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования лидеру и премьер-министру Пакистана после теракта на железнодорожном вокзале в городе Кветта, жертвами которого стали 24 человека.
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