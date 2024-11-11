Предательство и от мужа, и от подруги. Сможет ли Буланова это пережить? Татьяна Буланова стала участницей нового выпуска программы «Звезды сошлись», в котором рассказала, как однажды столкнулась с неверностью своего мужа.
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