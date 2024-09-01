Баллы ОГЭ захотели учитывать при приеме в 10-й класс

В Рособрнадзоре намерены оформить предложение в виде проекта Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что большинство участников Всероссийского общественного обсуждения улучшения ГИА считают нужным учитывать баллы ОГЭ при приеме в 10-е классы, техникумы и колледжи.
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