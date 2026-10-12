Рекордный объём торгов на Московской бирже в выходные 10-11 октября

Объём торгов на фондовом рынке «Московской биржи» в выходные 10-11 октября 2026 года достиг рекордных 92,8 млрд рублей, что более чем в 3,7 раза превышает средний объём торгов на сессии выходного дня с начала 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Проректора «Синер...
- ТЛ На строительство ...
- Кибератака затрон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым