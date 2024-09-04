Председатель СК России поручил представить доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав детей-сирот в Омской области

Жительница Омской области опубликовала обращение о нарушении ее прав на обеспечение жильем. Являясь лицом, относящимся к категории детей-сирот, она длительное время не может получить положенную по закону квартиру.
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