Шикарная окрошка на все лето. На квасе, с правильным сочетанием ингредиентов

Окрошка это классический освежающий суп, идеально подходящий для летних дней. Существует множество рецептов, но в этом варианте особое внимание уделяется обилию свежей зелени и ее подготовке, а также использованию запеченного картофеля и кваса для заправки.
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