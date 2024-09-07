Марсаход Персеверанс зафиксировал возвращение пылевых бурь на Марс

В последние недели марсоход НАСА «Персеверанс» собирает данные о повышенной активности пыли в марсианской атмосфере, что свидетельствует о возвращении сезонных пылевых бурь весной в северное полушарие Красной планеты.
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