В ООН призвали защитить мирных жителей Белгорода

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк 2 января потребовал деэскалации и защиты мирного населения после гибели граждан в результате атак в России и на Украине.
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