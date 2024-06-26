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  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Собянин: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи

Собянин: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи

На портале «Молодёжь Москвы» опубликована карта со всеми событиями Сегодня глава Москвы Сергей Собянин рассказал о программе фестиваля «День молодежи», который состоится в парке культуры и отдыха «Ходынское поле» 29 и 30 июня и станет главным молодежным событием лета.

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