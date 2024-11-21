РИАН: по делу замгендиректора «Роскосмоса» арестовали склад и машиноместо

В рамках расследования дела о хищении 435 миллионов рублей у заместителя генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Олега Фролова были арестованы складские помещения в Московской области и машиноместо в элитном жилом комплексе в центре Москвы.
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