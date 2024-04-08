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Экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО

Экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО

Бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, осужденная за взяточничество, в СИЗО написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Арслан Хасавов.

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НГ
Нина Генонова
У чиновников новый вид &quot;прачечной&quot;
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