Экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО

Бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, осужденная за взяточничество, в СИЗО написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Арслан Хасавов.
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