Врач Сережина: продукты для пикника необходимо перевозить в сумках-холодильниках

Летом во время пикника на природе значительно увеличиваются шансы получить пищевое отравление. Чтобы этого избежать, все продукты необходимо перевозить и хранить в сумке-холодильнике, сообщила врач Вера Сережина в беседе с РИАМО.
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