Истерика и бессонница: «барометрический удар» атаковал российских детей

Истерика и бессонница: «барометрический удар» атаковал российских детейТ.н. «барометрический удар» атаковал российских детей - по данным издания SHOT, семьи массово жалуются на сильные и необъяснимые истерики у детей и отсутствие у них сна в последние пару суток.