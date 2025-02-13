Истерика и бессонница: «барометрический удар» атаковал российских детей

Истерика и бессонница: «барометрический удар» атаковал российских детейТ.н. «барометрический удар» атаковал российских детей - по данным издания SHOT, семьи массово жалуются на сильные и необъяснимые истерики у детей и отсутствие у них сна в последние пару суток.
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